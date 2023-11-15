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        Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı

        Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları, 73 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 475 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:27
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        Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı
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        Muğla'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları, 73 tekne ile yurt içi ve yurt dışından 475 sporcunun katılımıyla başladı.

        Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte sporcular, rüzgarın oluşmaması nedeniyle yaklaşık 3 saat bekledi.

        İzkayası mevkisinden start alan sporcular, akşam saatlerine kadar Göcek'te bulunan adalar etrafında yelken açtı.

        Göcek Yat Kulübü Başkanı Mustafa Gençaslan, AA muhabirine , bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen yarışlara gösterilen yoğun katılım olduğunu, yarışlarla Göcek'in tanıtımının da yapıldığını söyledi.

        Yarışlar, 17 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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