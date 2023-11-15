Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum Belediyesine 6 afet yardım konteyneri bağışlandı

        Bodrum Belediyesine bağışlanan 6 afet yardım konteyneri, ihtiyaç bölgelere yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 15.11.2023 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Belediyesine 6 afet yardım konteyneri bağışlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum Belediyesine bağışlanan 6 afet yardım konteyneri, ihtiyaç bölgelere yerleştirildi.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Rotary Vakfı ile Bodrum Rotary Kulübü tarafından temini sağlanan konteynerler, Turgutreis, Bitez, Torba, Çamlık, Kızılağaç Mahalleleri ile Bodrum Belediyesi merkez hizmet binası yakınına konuldu.

        Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Ayşe Mücella İsbir, orman yangını, sel felaketleri deprem gibi doğal afetlere her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

        Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi ve Koordinatör Emel Çakaloğu da daha önceden 28 noktaya konteyner yerleştirildiğini bildirdi.

        Afet acil yardım konteynerlerinin içinde jeneratör, delici ve kırıcı matkaplar, seyyar aydınlatmalar, kablolar, el fenerleri, megafon, sedyeler, çadırlar, yangın söndürme tüpleri, ilk yardım çantaları olmak üzere yaklaşık 65 çeşit destek malzemeleri bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muğla'da mermer blokun altında kalan işçi öldü
        Muğla'da mermer blokun altında kalan işçi öldü
        Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı
        Rixos Sailing Cup Göcek Yat Yarışları başladı
        Bodrum'a sezonun son gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi
        Bodrum'a sezonun son gemisi "Seabourn Encore" ile 543 yolcu geldi
        Mermer fabrikasında iş kazası; 1 ölü
        Mermer fabrikasında iş kazası; 1 ölü
        2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası ölü bulundu
        2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası ölü bulundu
        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça, toprağa ve...
        Alkollü sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli Ayça, toprağa ve...