Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras muhtarlarla bir araya geldi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'daki muhtarlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'daki muhtarlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü her ay düzenli olarak organize ettiği Muhtarlar Toplantısı Bodrum Belediyesi Trafo Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları, Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, ilgili birim personeli ve muhtarlar katıldı.

Toplantı öncesi Belediye Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Kurt ile Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyeleri muhtarlara sokak hayvanları ile ilgili bilgiler verdi.

Başkan Aras'ın ilçe muhtarları ile çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunduğu toplantıda, Bodrum'da yaşanılan su sıkıntısında gelinen son nokta paylaşılırken belediyenin yol yapım çalışmaları da detaylı olarak anlatıldı.

Aras, muhtarları dinleyerek talep ve isteklerine yönelik başkan yardımcılarına ve birim müdürlerine ilgili konularda talimatlar verdi.