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        Bodrum ve Marmaris'te fırtına ve sağanak etkili oldu

        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:05
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        Bodrum ve Marmaris'te fırtına ve sağanak etkili oldu
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        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Bodrum'da sabah saatlerinden bu yana fırtınayla sağanak etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bazı etkinlikler iptal edilirken yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerleyen araçlar trafikte aksamalara neden oldu.

        Yağmura yakalanan yayalar ve motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Turgutreis Mahallesi'ndeki pazar yeri de su altına kaldı. Pazarcılar sağanaktan ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

        Marmaris'te de Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçede rüzgarın şiddeti 68 kilometre olarak ölçüldü. Fırtına nedeniyle ağaç devrildi, denizde yüksek dalgalar oluştu.

        Kemeraltı Mahallesi'nde park halindeki ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Bazı mahallelerin sokaklarında su birikintisi oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

        Bölgede fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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