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        Fethiye açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 20:30 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:40
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        Fethiye açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki iki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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