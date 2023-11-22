Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti

        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 21:53 Güncelleme: 22.11.2023 - 22:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Muğla Valisi Akbıyık'ı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Muğla Valisi İdris Akbıyık ile bir araya geldi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesince yarın düzenlenecek "Türk Macar İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu"na katılmak üzere kente gelen Matis, Ticaret Ataşesi Peter Kövecsi-Olah ile Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

        Muğla'yı çok beğendiğini belirterek misafirperverlikleri için Akbıyık'a teşekkür eden Matis, daha sonra şeref defterini imzaladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, il hakkında Matis'e bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu

        Benzer Haberler

        Muğla'da servis minibüsü devrildi, 9 öğrenci yaralandı
        Muğla'da servis minibüsü devrildi, 9 öğrenci yaralandı
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Vali Akbıyık'ı ziyaret etti
        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut Vali Akbıyık'ı ziyaret etti
        Muğla'da 100. yıl eğitim ormanı oluşturuldu
        Muğla'da 100. yıl eğitim ormanı oluşturuldu
        Muğla'da "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" paneli düzenlendi
        Muğla'da "Şiddetsiz Toplum Güvenli Gelecek" paneli düzenlendi
        Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye'de süper yat "Romea"ya yakıt ikmali yapıldı
        Fethiye'de süper yat "Romea"ya yakıt ikmali yapıldı