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        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:23 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:25
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        Bodrum açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 30 göçmeni kurtardı.

        Ayrıca, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından düzensiz göçmenlerin lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

        Durdurulan lastik botta 34 yabancı uyruklu yakalandı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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