Seydikemer'de "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması" düzenlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma Seydikemer Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmaya ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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