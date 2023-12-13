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        Muğla'da kıraathanedeki kavga güvenlik kameralarına yansıdı

        Muğla'nın Milas ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayan iki kişinin kavgası, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:43 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:43
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        Muğla'da kıraathanedeki kavga güvenlik kameralarına yansıdı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde bir kahvehanede oyun oynayan iki kişinin kavgası, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi'nde bir kıraathanede yaşanan olayda, masada oyun oynayanlar arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından masadaki bir kişi, ahşap oyun takımı ile karşısındakine defalarca vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen taraflar, daha sonra alandan ayrıldı.

        Kavganın yaşandığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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