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        Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın üçüncü duruşması görüldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 21:49 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:33
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        Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın üçüncü duruşması görüldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

        Duruşmaya, Figen Çoban'nın tutuklu yargılanan eşi M.E.A.Ç. ile kayınbiraderi S.Ç. tutuksuz yargılanan kayınvalidesi H.Ç. ile sanık V.S. maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Önceki duruşmada akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verilen M.E.A.Ç için hastanenin 20 Aralık'a randevu verilmesi sebebiyle duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 7 Mart'a ertelendi.

        Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Figen Çoban’ın ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul, önceki duruşmada M.E.A.Ç'nin işlediği cinayet sırasında akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevki karar verildiğini hatırlattı.

        Sanığın gidip gelmesinin sağlanamadığı için yeniden sevkine karar verildiğini ve duruşmanın 7 Mart'a ertelendiğini belirten Ertuğrul, o zamana kadar raporun gelmesi halinde kararın çıkacağına inandığını söyledi.

        Ertuğrul, her ne kadar talep gereği yapılan bir işlem de olsa sanığın hiçbir şekilde akıl zafiyeti dışında olmadığını düşündüklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "Bir şekilde zaman kazanmak, hukuki anlamda yazı tura oynamak gibi düşünüyoruz. Oradan düşündüğüm bir şekilde sonuç geldikten sonra sanıyorum savcılığın mütalaasını vermesi doğrultusunda sanığa ceza verilecektir. İşlediği eylemin vahameti sebebiyle alabileceği en ağır cezayı alması, hiçbir şekilde indirim yapılmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mücadeleden vazgeçilmediği sürece başaracağımıza inanıyoruz. Kadınların bu konuda bize destekleri çok önemli. İnşallah bu destek hiç bitmez ve adalet gecikmeden her zaman düşündüğümüz gibi yerini bulur."

        - Olay

        Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Ç'nin öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Ç'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, şüpheliler M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmış, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince V.S. serbest bırakılmış, diğerleri "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, maktulün eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, şüpheli V.S. hakkında ise 5 yıl hapis cezası istenmişti.

        3 Ekim'de yapılan ikinci duruşmada, mahkeme heyeti Figen Ç'nin eşi M.E.A.Ç. ile kayınbiraderi S.Ç'nin tutukluluğunun devamına, M.E.A.Ç'nin akıl sağlığının tespiti için adli tıpa sevkine ve üç hafta gözlem altında tutulmasına karar vermiş, duruşma 19 Aralık 2023'e ertelemişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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