Fethiyespor'da teknik direktör Taner Gülleri ile yollar ayrıldı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, teknik direktör Taner Gülleri ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, teknik direktör Taner Gülleri ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulübün teknik direktörlük görevini yürüten Gülleri ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Gülleri'nin görev yaptığı süre boyunca kulüp için fedakarlık yaptığı ve Fethiyespor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğu belirtilen açıklamada, Gülleri'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.