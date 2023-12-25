GÜNCELLEME - Datça açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında motor yatta 56 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatörlük yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki motor yatta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yattaki 56 göçmeni kurtardı.

Göçmenlerin arasında, organizatör olduğu belirlenen Ukrayna uyruklu D.P ve. V.L. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kurtarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.