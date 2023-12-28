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        Muğla'da 142 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Dalaman, Datça, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 142 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:20
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        Muğla'da 142 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Dalaman, Datça, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 142 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ilçelerin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 142 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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