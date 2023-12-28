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        Çikolata müzesiyle Bodrum'da turizme hizmet ediyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tanınmış kişilerin ve turistik yerlerin çikolatadan yapılan heykellerinin yer aldığı müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:37
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        Çikolata müzesiyle Bodrum'da turizme hizmet ediyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tanınmış kişilerin ve turistik yerlerin çikolatadan yapılan heykellerinin yer aldığı müze, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Milas-Bodrum kara yolu güzergahında bir alışveriş merkezinde bulunan çikolata müzesi, makine mühendisi Onurcan Köksal ve 2014 Belçika Çikolata Şampiyonu Türk asıllı Belçika vatandaşı Mesut Kırımlı tarafından Kovid-19 salgın sürecinde kuruldu.

        Yaklaşık 700 metrekarelik alanda yer alan müzede 7 ton çikolatadan Atatürk büstü başta olmak üzere, Bodrum Kalesi, Milas Baltalı Kapı, İztuzu Plajı, Halikarnas Mozolesi gibi birçok tarihi ve turistik alanların çikolatadan minyatür heykelleri bulunuyor.

        Müzede "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı Cevat Şakir Kabaağaçlı, Zeki Müren, Kartal Tibet, Can Yücel, Barış Akarsu, Erman Toroğlu ve Seda Sayan'ın da olduğu birçok tanınmış kişiye ait çikolatadan portreler de sergileniyor.

        Müze sahibi Onurcan Köksal, AA muhabirine, Bodrum, Safranbolu, Bursa ve Samsun olmak üzere 4 şubelerinin olduğunu, Bodrum ve Milas başta olmak üzere Muğla'nın 13 ilçesine ait tarihi yapıları çikolatadan sanat eserine dönüştürdüklerini söyledi.

        Yerli ve yabancı misafirlerin eserleri yakından incelediğini ve çok beğendiğini ifade eden Köksal, "700 metrekarelik işletmemizde bu eserleri yaparken 7 ton çikolata kullandık. Bunun nedeni ise kadınlar 5-7, erkekler ise 8-10 dakika müzedeki bu yoğun çikolata kokusuna maruz kaldığında günlük ihtiyacı olan mutluluk hormonunu salgılayabiliyor. Müzemizden de o şekilde mutlu ayrılabiliyorlar. Bizde sloganımızı 'Mutluluğa giden yol çikolata müzesinden geçiyor' olarak belirledik." diye konuştu.

        Köksal, eserlerin zeminlerinde ve kaplamalarında bitter çikolata, kakao tozları ve beyaz fil dişi çikolata kullandıklarını anlattı.

        - Müze yaklaşık 3 yılda 60 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

        Eserlerin bozulmaması ve bakteri üretmemesi adına aylık olarak rutin bakım ve ilaçlamaların yapıldığını dile getiren Köksal, şöyle konuştu:

        "Müzemizin iklimlendirme sistemi sayesinde nem alıcılarla nemi alınıyor, fanlarla havalandırması yapılıyor, yazın 29 derecenin üzerine çıkmıyor, kışın da 6 derecenin altına düşürmüyoruz. Müzemizde ünlü isimlerin bu bölgeye renk ve değer katmış insanların çikolatadan portrelerini, heykellerini yaptık. Aynı zamanda bir kültür turizm yolu oluşturduk. Muğla'nın 13 ilçesinin de eserlerini burada çikolatadan işledik. Bugüne kadar Belçika, Azerbaycan, Gürcistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere çikolata gönderdik. Müzemizi yaklaşık 3 yılda yerli ve yabancı olmak üzere toplamda 60 bine yakın kişi ziyaret etti."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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