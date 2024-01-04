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        GÜNCELLEME - Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:23
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        GÜNCELLEME - Muğla'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

        M.S'nin kullandığı 48 ALK 479 plakalı otomobil, Çaykenarı Mahallesi Fethiye-Kaş kara yolunda, Abdulvahap Deniz (49) idaresindeki 07 GLB 59 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        M.S. yönetimindeki otomobilde bulunan Sema Solak'ın (57) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücüler M.S. ve Abdulvahap Deniz ile Türkan Solak (29) ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Deniz ile Türkan Solak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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