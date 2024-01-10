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        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti "Meslek Ödülleri" verildi

        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin "Meslek Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:21 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:21
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        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti "Meslek Ödülleri" verildi
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        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyetinin "Meslek Ödülleri" sahiplerini buldu.

        Menteşe Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törende, 11 kategoride 45 gazeteciye ödül verildi.

        Muğla Vali Vekili Murat Sarı, törende yaptığı konuşmada, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararı gözeten, kendileriyle vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan basın mensuplarına teşekkür etti.

        Ödüle layık görülenleri kutlayan Sarı, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de gazetecinin bütün tarafların görüşlerini almak suretiyle doğru bilgiyi halka aktarmakla yükümlü olduğunu söyledi.

        Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan da ödül alan gazetecileri kutladı.

        - AA'ya 7 ödül verildi

        Çevre, röportaj, haber fotoğrafı ve genç kalemler özendirme ödülü kategorilerinde Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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