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        Seydikemer'de aynı bölgede yaşanan iki kazada 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 15.01.2024 - 13:42
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        Seydikemer'de aynı bölgede yaşanan iki kazada 2 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki kazada 2 kişi yaralandı.

        Seydikemer-Fethiye kara yolu, Uğurlu Kavşağı'nda Hatice O'nun kullandığı 48 AKP 413 plakalı otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı.

        Aynı istikamette seyir halindeki Hava Can K'nın yönetimindeki 66 DR 994 plakalı otomobil de sürücünün diğer kazayı görüp paniklemesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan sürücüler sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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