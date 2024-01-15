Seydikemer'de aynı bölgede yaşanan iki kazada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde aynı bölgede meydana gelen iki kazada 2 kişi yaralandı.

Seydikemer-Fethiye kara yolu, Uğurlu Kavşağı'nda Hatice O'nun kullandığı 48 AKP 413 plakalı otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Aynı istikamette seyir halindeki Hava Can K'nın yönetimindeki 66 DR 994 plakalı otomobil de sürücünün diğer kazayı görüp paniklemesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalarda yaralanan sürücüler sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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