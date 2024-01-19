Fethiye'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi, araç da trafikten men edildi.

Ovacık Kavşağı'nda bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmada 32 bin 233 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Söz konusu araç ise trafikten men edildi.

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