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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, ziyaretlerini sürdürdü

        AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:06
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın, ziyaretlerini sürdürdü
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        AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Menteşe ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Ayaydın, beraberindeki AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, MKYK üyesi Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ile Muğla Ticaret Borsası, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Eczacılar Odası, Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası, Muğla Mimarlar Odası ve Şoförler Odasını ziyaret etti.

        Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayaydın, kentteki bütün STK'lerle görüşeceğini belirtti ve Mimarlar Odasının çok önemli olduğunu söyledi.

        Mimarların görüşlerini aldığını, kendi görüşlerini de anlattığını ifade eden Ayaydın, "Seçildiğim takdirde ne yapabileceğimizi, neler yapacağımızı, onlarla nasıl bir ilişki kuracağımızı paylaştık. Benim için çok yararlı bir toplantı oldu. Bu tür toplantı ve ziyaretlerim devam edecek. Mimarlar Odasıyla ilişkilerim devam edecek." dedi.

        Muğla'nın en büyük problemlerinden birinin imar planları olduğunu anlatan Ayaydın, bu konuda da fikir alışverişinde bulunduklarını, bu görüşmenin kendisine çok faydalı olduğunu anlattı.

        Ziyaretlerin gün boyu devam ettiğini aktaran Ayaydın, "Gittiğimiz kurumların sorunlarını, dertlerini dinledim. Belediyeden şikayetleri var. İnşallah göreve gelirsek onların da sorunlarına eğileceğiz." diye konuştu.

        Ayaydın, sokaktaki vatandaşlar ve esnafla da sohbet ederek isteklerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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