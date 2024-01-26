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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta ziyaretlerde bulundu

        AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde bazı oda ve sivil toplum kuruluşları ile esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:28
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Milas'ta ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti'nin Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde bazı oda ve sivil toplum kuruluşları ile esnafı ziyaret etti.

        Ayaydın, Milas Ticaret Odası, Milas Süt Birliği, Milas Şoförler Odası, Milas Tariş Zeytin ve Zeytin Yağı Üretici Birliğine ziyarette bulundu, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Ziyaretlerde yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Ayaydın, seçilmesi halinde odaların ve birliklerin her zaman yanında olacağını söyledi.

        Muğla’ya siyaset yapmaya gelmediğinin altını çizen Ayaydın, "Muğlalıların, Milaslıların belediye hizmetlerinden yakınması gibi ben de Bodrum'da muzdarip olanlardanım. Sizlerin erişemediği hizmetsizliği ben de yaşadım yıllardır. Siyasetteki birikimimi Muğla’ya, sizlere hizmete dönüştürmek için karşınıza geldim." dedi.

        Ayaydın, Büyükşehir Belediyesinin tarımda eksik kaldığını, üreticiye sahip çıkamadığını anlattı.

        Üreticinin ürünlerinin kendi dönemlerinde en değerli şekilde pazarlanacağını dile getiren Ayaydın, şöyle konuştu:

        "Milas başta olmak üzere, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Fethiye'de üreticilerin ürünleri gereken değeri göremiyor. Büyükşehir üreticinin yanında değil. Soğuk hava depoları yapağız. Üreticiye her türlü desteği vereceğiz. Ürünlerin tanıtımını gerekirse kendim bizzat yapacağım. Portakaldan zeytine bütün ürünler Büyükşehir desteğiyle hak ettiği değeri bulacak. Ben sizlere çok çalışma sözü veriyorum."

        Ayaydın ve beraberindekiler, oda ve sivil toplum kuruluşlarının ardından esnafı ve vatandaşları ziyaret etti.

        Ayaydın'a, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Koordinatörü İbrahim Aydın, İlçe Başkanı Emin Çelik ve partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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