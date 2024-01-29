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        AK Parti İl Başkanı Akça'dan, yol ve altyapı çalışmalarının uzun sürmesine tepki

        AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan, Menteşe ve Dalaman'da caddelerde yapılan altyapı ve yol çalışmalarının uzun sürmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:36
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        AK Parti İl Başkanı Akça'dan, yol ve altyapı çalışmalarının uzun sürmesine tepki
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        AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan, Menteşe ve Dalaman'da caddelerde yapılan altyapı ve yol çalışmalarının uzun sürmesine tepki gösterdi.

        Akça, yaptığı yazılı açıklamada, her yerleşim yeri için altyapı ve yol çalışmalarının bir zorunluluk olduğunu belirtti.

        Düzenli bir altyapı çalışmasının kentin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini bildiren Akça, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Ancak, yapım çalışması aşaması kentte yaşayan insanların günlük yaşamını olumsuz etkileyecek kadar uzun sürmemeli. Yerel yönetimler, çalışma yapılacak güzergah ile ilgili planlama ve koordinasyonu önceden planlayarak çalışmanın hızlı bir şekilde tamamlanması sağlamalıdır. Bu süreçte mesai kavramı aranmaksızın 7 gün 24 saat çalışma usulü uygulanmalı."

        Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'ndeki yol çalışmalarının bir türlü tamamlanamadığını kaydeden Akça, "Düğerek yolunda sürekli çökmeler meydana geliyor, tamir edildikten sonra yol trafiğe açılıyor ve ilk yağış sonrasında yolda tekrar çökmeler yaşanıyor. Düğerek yoluna sürekli yapılan yamalar, Muğla Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ve alt yapı çalışmaları konusundaki başarısızlığının en güzel örneği. Her yağış sonrasında tekrar çöken Düğerek yolu, Muğla'daki mevcut CHP belediyeciliğinin en bariz örneği." ifadelerini kullandı.

        Akça, Muğla'nın farklı ilçelerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ana caddelerde yapılan altyapı ve yol çalışmaları ile ilgili son günlerde vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını belirtti.

        - "Çamur deryasına dönen caddeler nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor"

        "Yıl bitti Muğla Büyükşehir'in altyapı ve yol çalışmaları bitmedi." ifadesini kullanan Akça, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Muğla Büyükşehir Belediyesince altyapı çalışması yapılan ana caddeler yağışlı havalarda çamur deryasına dönüyor. Örneğin Dalaman ilçemizde Seyfettin İnce Caddesi'nde 3 ay önce tamamlanan yol tekrar kullanılamaz hale geldi, yolda çökmeler yaşandı ve yol kullanılamaz hale geldi. Yol çalışması tekrar başladı. Özellikle son 1 aydır bölgemizde etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında altyapı çalışmasının devam ettiği ilçelerimizde yaşayanlar adeta çamur deryasına dönen caddelerden şikayetçiler. Çamur deryasına dönen caddeler nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle esnaf iş yapamamaları sebebiyle bu durumdan oldukça şikayetçi."

        Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan'da yapılan çalışmaların yaya ve araç trafiğinin felç duruma getirdiği savunan Akça, kazılan 450 metrelik kısmın aylardır tamamlanamadığını ve önemli bir ilerleme sağlanamadığını anlattı.

        Akça, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Muğla Büyükşehir Belediyesinin geleneksel bir hale gelen 'yol yapamama' çalışmaları Yatağanımızda 'eziyet' halini almıştır. İçerisinden çamur derelerinin aktığı Yatağan'ın ana caddesi olan Atatürk Caddesi'nin polis karakolu önünden başlayan ve Yatağan Belediyesi Hizmet Binası'na kadar kazılan 450 metrelik kısım hala bitirilemedi. Acil bir durumda ambulans ve itfaiye ulaşımı imkansız hale gelmiştir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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