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        Muğla'da motosikletle 178 ekran televizyonu taşıma anı cep telefonuyla görüntülendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin arkasına binen kişinin 178 ekran (70 inç) televizyonu yaklaşık 2 kilometre taşıması cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:42
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        Muğla'da motosikletle 178 ekran televizyonu taşıma anı cep telefonuyla görüntülendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin arkasına binen kişinin 178 ekran (70 inç) televizyonu yaklaşık 2 kilometre taşıması cep telefonuyla görüntülendi.

        Kumbahçe Mahallesi Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde kayda alınan görüntüde, kafasında kask bulunmayan yolcu, motosiklet sürücüsüyle arasında koyduğu televizyonu taşıyor.

        Görüntülerde yolcunun bir eliyle televizyonu, diğer eliyle de motosikleti tuttuğu görülüyor.

        Trafikteki yaklaşık 2 kilometre süren tehlikeli yolculuğun, Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde son bulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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