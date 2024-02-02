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        Sobadan çıkan yangında öldü

        MUĞLA'nın Ula ilçesinde müstakil evde sobadan çıkan yangında yalnız yaşayan Ali Demir (89) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:10
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        Sobadan çıkan yangında öldü
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        MUĞLA'nın Ula ilçesinde müstakil evde sobadan çıkan yangında yalnız yaşayan Ali Demir (89) hayatını kaybetti.

        Ula'nın Kızılyaka Mahallesi´nde Ali Demir´in yalnız yaşadığı müstakil evde, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında kısa sürede büyüyen alevler evi kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından söndürülen yangında, evde yapılan incelemede Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp morguna kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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