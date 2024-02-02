Muğla'da cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya yansıdı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir iş yerinde cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde çalışan Sertaç Bayraktar, cep telefonunu şarja taktı. Telefonun şarj olmadığını gören Bayraktar, sorunu anlamaya çalıştığı sırada telefonun bataryası bir anda patlayarak alev aldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Bayraktar'ın elinde hafif derecede yanık oluştu.
Bayraktar, AA muhabirine, vatandaşların telefonunda sorun yaşadığında en yakın teknik servise başvurmalarını ve telefon şarjdayken oynanmasının tehlike oluşturabileceğini söyledi.
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