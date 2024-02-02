Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişinin banka hesabındaki yaklaşık 2 milyon liranın başka hesaplara aktarılmasıyla ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişinin banka hesabındaki yaklaşık 2 milyon liranın başka hesaplara aktarılmasıyla ilgili 21 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin hesabındaki yaklaşık 2 milyon liranın çeşitli hesaplara gönderilmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.
Ekipler tarafından, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 21 şüpheli, Muğla ve ilçeleri ile çevre illere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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