Fethiyespor defansa Aziz'i aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Fethiyespor ara transfer döneminde defans hattına Çaykur Rizespor'dan Aziz Aksoy'u transfer etti.

Kariyerinde Erokspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu formalarını giyerek 2 şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekibi Rizespor'dan sezon sonuna kadar kiralandı.

DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

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