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        Fethiyespor defansa Aziz'i aldı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Fethiyespor ara transfer döneminde defans hattına Çaykur Rizespor'dan Aziz Aksoy'u transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 14:50
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        Fethiyespor defansa Aziz'i aldı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişi sonlandırmaya çalışan Fethiyespor ara transfer döneminde defans hattına Çaykur Rizespor'dan Aziz Aksoy'u transfer etti.

        Kariyerinde Erokspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu formalarını giyerek 2 şampiyonluk yaşayan 24 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekibi Rizespor'dan sezon sonuna kadar kiralandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Fethiye - FETHİYE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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