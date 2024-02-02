Fethiyespor, Aziz Aksoy'u kadrosuna kattı

Açıklamada, "Kariyerinde Erokspor ve Yeni Mersin İY forması da giyen Aziz Aksoy'a hoş geldin diyor Fethiyespor forması altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Aziz Aksoy ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

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