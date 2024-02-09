HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yendi
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yendi
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 üstün tamamladı.
Maçın rövanşı 11 Şubat Pazar günü oynanacak.
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