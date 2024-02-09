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        HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi

        Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 19:57 Güncelleme: 09.02.2024 - 20:37
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        HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi
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        Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Armada Praxis Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u 38-32 yendi

        Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 üstün tamamladı.

        Maçın rövanşı 11 Şubat Pazar günü oynanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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