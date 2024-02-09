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        Bodrum'da şimşek ve yıldırım; Milas'ta dolu etkili oldu

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde sağanak etkili oldu, onlarca şimşek ve yıldırım geceyi gündüze çevirdi. Milas'ta da dolu yağışı nedeniyle araçlar, yolda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:10
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        Bodrum'da şimşek ve yıldırım; Milas'ta dolu etkili oldu
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde sağanak etkili oldu, onlarca şimşek ve yıldırım geceyi gündüze çevirdi. Milas'ta da dolu yağışı nedeniyle araçlar, yolda mahsur kaldı.

        Bodrum'da gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak ile onlarca şimşek ve yıldırım, geceyi gündüze çevirdi. Yıldırım nedeniyle bazı mahallelerde geçici elektrik kesintileri yaşandı. Yağış anında ekipler de teyakkuza geçti. Bodrum Belediyesi ekipleri, taşkınların yaşanabileceği noktalarda hazır bekledi. Milas'ın bazı mahallelerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle Milas-Ören kara yolu hattındaki kırsal mahallelerin bazılarında trafik durma noktasına geldi. Kayganlaşan yolda ilerleyemeyen araçlar, yolda mahsur kaldı. Kar yağışını andıran, bazı kesimlerde kalınlığı 40 santimetreye ulaşan dolu birikintisi nedeniyle gelen ihbarlarla harekete geçen ekipler, Gürceğiz ve Bayır mahalleleri kapanan yolları açmak için iş makineleriyle çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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