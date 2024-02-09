Çağdaş Bodrumspor Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor İnfo Yatırım maçına hazırlanıyor

Çağdaş Bodrumspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında 12 Şubat Pazartesi günü konuk edeceği Bursaspor İnfo Yatırım maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Çağdaş Bodrumspor Başantrenörü Ahmet Çakı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin yeni takımı olmalarına rağmen her karşılaşmada sonuna kadar iyi oynadıklarını söyledi.

Ligin zorlu olduğunu belirten Çakı, her hafta kazanmak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Çakı, evlerinde oynayacakları Bursaspor İnfo Yatırım maçını da seyircilerinin desteğiyle kazanmak istediklerini ifade etti.

Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.