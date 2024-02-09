Marmaris Emniyet Müdürlüğünden öğrencilere trafik eğitimi

Okul çevresinde de araç ve sürücü denetimi yapılarak emniyet kemeri ve kask konusunda duyarlılığı artırmak için gerekli bilgilendirme yapıldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere trafik konusunda eğitim veriliyor.

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