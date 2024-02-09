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        Marmaris Emniyet Müdürlüğünden öğrencilere trafik eğitimi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün okullarda başlattığı trafik eğitimi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:22
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        Marmaris Emniyet Müdürlüğünden öğrencilere trafik eğitimi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde Emniyet Müdürlüğünün okullarda başlattığı trafik eğitimi devam ediyor.

        Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere trafik konusunda eğitim veriliyor.

        Beldibi Mahallesi, Sıtkı Zaralı İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrencilere, trafik kuralları, kaldırımsız yollarda yürürken nelere dikkat edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin önemi, sürücü belgeleri konularında bilgi verildi.

        Okul çevresinde de araç ve sürücü denetimi yapılarak emniyet kemeri ve kask konusunda duyarlılığı artırmak için gerekli bilgilendirme yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, trafik eğitimi konusunu önemsediklerini ve eğitimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.

        Alay, okul giriş çıkışlarının kontrollü şekilde, öğrenci servislerinin denetiminin de aksatılmadan yapıldığını kaydetti.

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