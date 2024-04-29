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        Marmaris'te Hollanda'nın "Kral Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

        Hollanda'nın "Kral Günü" dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 23:44 Güncelleme: 29.04.2024 - 23:44
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        Marmaris'te Hollanda'nın "Kral Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
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        Hollanda'nın "Kral Günü" dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde resepsiyon düzenlendi.

        Hollanda Marmaris Fahri Konsolosluğu ev sahipliğinde Siteler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, eşi Carmen van Toorenburg, kamu kurum temsilcileri, turizmciler ve davetliler katıldı.

        Büyükelçi Wijnands, yaptığı konuşmada, Hollanda Kralı Willem Alexander'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldiklerini, kraliyet ailesi adının "turuncu" anlamına gelmesinden dolayı Hollanda'da bu rengin ulusal sembol olduğunu söyledi.

        Wijnands, 100 yıl önce ülkesiyle yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk anlaşması imzalandığını ve bu yılki "Kral Günü" kutlamalarının ekstra şenlikli olacağını belirterek, "1612'den beri Türkiye ile temas halindeyiz. Diplomatik bağlarımız 400 yıldan daha eskiye dayanıyor ve yüzyıllar boyunca çok yakın ortaklar haline geldik. Türkler ve Hollandalılar yüzyıllardır ticaret yapıyoruz ve şu anda Hollanda 3 binden fazla şirketle temsil ediliyor. Hollanda olarak en büyük doğrudan yabancı ülke yatırımcısı olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        - "Bu destekten dolayı Türkiye'ye çok müteşekkiriz"

        Türkiye'nin, Başbakanlarının NATO'nun yeni genel sekreteri olma adaylığını destekleyeceği haberlerinin memnuniyet verici olduğuna dikkati çeken Wijnands, şöyle devam etti:

        "Bu destekten dolayı Türkiye'ye çok müteşekkiriz. Hollanda, Türkiye'yi, bugünlerde tehlikede olduğumuz jeopolitik meselelerin çözümünde oynadığı büyük rol ve tabii ki NATO içindeki yakın işbirliği nedeniyle çok önemli bir ortak olarak görüyor. Hollandalılarla Türkler arasında aile bağları var. Hollanda'da çok büyük, başarılı ve öne çıkan bir Türk topluluğumuz var. Hollanda'da yarım milyona yakın insan Türk kökenlidir. Bu, Almanya ve Fransa'dan sonra dünyanın üçüncü büyük Türk topluluğudur."

        Wijnands, Hollanda'nın turuncu rengi gibi önemli bir sembolünün de lale olduğuna dikkati çekerek, ulusal simgeleri haline gelen laleyi yüzyıllar önce Osmanlı'dan Hollanda'ya getirenlere borçlu olduklarını dile getirdi.

        Ülkeler arasında çok yakın somut ve sıcak bağların olduğunu ifade eden Wijnands, Hollanda'nın vize konusunda yardımcı olduğunu, sorunun siyasi değil salgın sonrasında yoğunluktan olduğunu belirtti.

        Türk iş adamlarının, öğrencilerin ve turistlerin Hollanda'ya gelmesini istedikleri gibi, Hollandalı turistlerin de Türkiye'ye gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Wijnands, "Hollanda-Türk Dostluk Ormanı'nın şekillenmesine yardımcı olan çifte vatandaşlarımıza harika çalışmaları için teşekkür ediyorum. Ormanı restore etmenin yanı sıra dostluğumuzu da geliştirmek için 10 bin ağaç bağışında bulunmuştuk. 10 bin ağaç bağışı daha yapıyoruz. 20 bin ağaç bağışı yapmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Hollanda'nın Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun da Cumhuriyet'in kurulmasından hemen sonra 1924'te imzalanan Hollanda-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın 100. yılını kutladıklarını dile getirerek, "Geçen yıl deprem felaketi dolayısıyla kutlama yapmadık. Hollanda deprem bölgesinde arama, kurtarma ve yardım konusunda aktif rol oynadı. 150 milyon avroluk yardım yaptı. Birçok sosyal faaliyet yürütüldü. Bu yıl da 100. yıl kutlamaları çerçevesinde konserler, sergiler ve kültürel etkinliklere destek olacağız." dedi.

        Büyükelçi Wijnands, 10 bin fidanın bağış çekini Muğla Valisi İdris Akbıyık'a teslim etti.

        Hollanda'nın Milli Günü'nü kutlayan Vali Akbıyık, ağaç desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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