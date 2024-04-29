Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça açıklarında da can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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