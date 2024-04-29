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        Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 29.04.2024 - 22:25
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        Muğla açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, sürüklenen lastik bottaki 8'i çocuk 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Datça açıklarında da can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 27 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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