Muğla'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Ekipler, olay yerinde yapılan incelemede, görüntüleme cihazı, el dedektörü, 2 manyetik dedektör başlığı, dedektör aküsü ve laptop ele geçirdi.

Karacahisar Mahallesi'nde sit alanında kaçak kazı yapmak için keşif yapıldığı ihbarını alan Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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