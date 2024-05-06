Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:17 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Marmaris'te başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları başladı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünce (MİYC) düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat yarışlarına Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya, Romanya, Letonya, Azerbaycan, Kazakistan, Estonya, Kırgızistan, Litvanya, Karadağ, Lüksemburg, Venezuela ve Almanya'dan 43 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

        Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı. Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre körfezde antrenman turları attı.

        Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği start zamanının ardından sınıflarına göre start alan yatlar, yelkenlerini rüzgarla doldurup Palamütbükü'ne doğru deniz ve doğanın keyfini sürdü.

        IRC-0, IRC-1, IRC-2 ve IRC-3 sınıfında yarışan yatlar, ilk yarışın ardından ikinci günü serbest gün olarak geçirecek.

        Üçüncü günde ikinci yarış Palamutbükü'nden başlayıp Körmen'de bitecek. Dördüncü gün üçüncü yarış Körmen'den başlayıp Datça'da son bulacak.

        Son günün yarışı ise Datça'dan başlayıp Marmaris'te tamamlanacak.

        Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 10 Mayıs Cuma günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        "Hayır, yuhalanmadım"
        "Hayır, yuhalanmadım"
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        "Marella Discovery" 1800 yolcusuyla Marmaris'e geldi
        "Marella Discovery" 1800 yolcusuyla Marmaris'e geldi
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü görevdeki bir ayını değerlendirdi
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü görevdeki bir ayını değerlendirdi
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri 283 yolcu getirdi
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeri 283 yolcu getirdi
        Muğla'da "Türkiye'nin Huzuru, Muğla'nın Huzuru" toplantısı yapıldı
        Muğla'da "Türkiye'nin Huzuru, Muğla'nın Huzuru" toplantısı yapıldı
        Fethiye'de öğrenciler yayaya öncelik farkındalığı için kara yolunda kostüml...
        Fethiye'de öğrenciler yayaya öncelik farkındalığı için kara yolunda kostüml...
        Çağdaş Bodrum'da Ahmet Çakı gitti
        Çağdaş Bodrum'da Ahmet Çakı gitti