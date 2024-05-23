Depremzede çocuklar Datça'da ağırlanıyor

MUĞLA(AA) - "Bir Deniz, Bin Çocuk" projesi kapsamında Malatya'dan Muğla'nın Datça ilçesinde getirilen 20 depremzede çocuk, ilk kez denize girmenin keyfini yaşadı.

Yaşları 12-13 arasında değişen çocukların konaklama, yeme içme ve diğer ihtiyaçları proje kapsamında, Mesudiye Mahallesi'ndeki Elly's Home Butik Otel ile Begonvillage Tatil Evleri tarafından karşılandı.

Denize girmeleri için gerekli ekipmanları temin edilen çocuklara, cankurtaran ve yüzme hocaları da eşlik etti.

Datça'da geçirecekleri sürede öğrenciler, okul ziyaretleri, doğa yürüyüşleri, tekne turları, kültür sanat etkinlikleri ve Knidos Antik Kent gezisi gibi etkinliklere katılacak.