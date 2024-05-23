Bodrum FK ve Çorum FK 1-1'in rövanşında final için sahada

1'inciLig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü yarın rövanş müsabakasında Bodrum'da sahaya çıkacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sol aşil tendonu kopan ve ameliyat olan stoper Süleyman Özdamar forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı kazanan takım 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak. Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

İSMET TAŞDEMİR TURA İNANIYOR

Çorum FK deplasmanından 1-1 berabere dönen Bodrum'un teknik patronu İsmet Taşdemir, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi. Taraftarın desteği ile turu geçen tarafın kendileri olacağına inandığını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen sezon da Play-Off'larda finale çıktık. Göztepe ve Eyüpspor'u eleyip finalde Pendikspor'a yenilip Süper Lig'i kaçırdık. Bu sezon da hedefimiz final olacak. Deplasmandan avantajlı döndüğümüz söylense de bu tür maçlarda hiçir şeyin garantisi olamaz. İşi sıkı tutacağız. Evimizde kazanıp Süper Lig için yine finale çıkacağız" diye konuştu.