Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK ve Çorum FK 1-1'in rövanşında final için sahada

        1'inciLig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü yarın rövanş müsabakasında Bodrum'da sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK ve Çorum FK 1-1'in rövanşında final için sahada
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inciLig Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü yarın rövanş müsabakasında Bodrum'da sahaya çıkacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16.00'da başlayacak. Ev sahibi Bodrum FK'da sol aşil tendonu kopan ve ameliyat olan stoper Süleyman Özdamar forma giyemeyecek.

        Karşılaşmayı kazanan takım 30 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak. Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma anlarına geçilecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.

        İSMET TAŞDEMİR TURA İNANIYOR

        Çorum FK deplasmanından 1-1 berabere dönen Bodrum'un teknik patronu İsmet Taşdemir, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi. Taraftarın desteği ile turu geçen tarafın kendileri olacağına inandığını belirten deneyimli teknik adam, "Geçen sezon da Play-Off'larda finale çıktık. Göztepe ve Eyüpspor'u eleyip finalde Pendikspor'a yenilip Süper Lig'i kaçırdık. Bu sezon da hedefimiz final olacak. Deplasmandan avantajlı döndüğümüz söylense de bu tür maçlarda hiçir şeyin garantisi olamaz. İşi sıkı tutacağız. Evimizde kazanıp Süper Lig için yine finale çıkacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Bakan Uraloğlu Ukrayna'nın yeniden yapılanması toplantısında
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Fatih, Göktepe-2 kuyusunda sondaja başladı
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ayıp II
        Ayıp II
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Ataman ile Fenerbahçeli taraftarlar tartıştı!
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        "Enflasyonla mücadelede en önemli engellerden biri"
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 66 kaçak göçmen yakalandı
        Marmaris'te 66 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 126 kişi yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 126 kişi yakalandı
        Muğla'da ambulans uçak omurga kırığı bulunan genç için havalandı
        Muğla'da ambulans uçak omurga kırığı bulunan genç için havalandı
        Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
        Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
        Muğla'da köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Muğla'da köprü ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı