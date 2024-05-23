Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da temizlik seferberliğinin ikinci etabı yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliğinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da temizlik seferberliğinin ikinci etabı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik seferberliğinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde ilçe genelinde gerçekleştirilen genel temizlik çalışmaları Bitez, Çırkan, Konacık, Müskebi, Yahşi, Yaka ve Gürece mahallelerinde devam etti.

        Toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen temizlik seferberliğine Mandalinci'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri, belediye personeli ve ilçe sakinleri katıldı.

        Mandalinci, yaptığı açıklamada, katılımcıların ilçenin çeşitli mahallelerinde temizlik seferberliğine katıldığını söyledi.

        Etkinlikte farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Mandalinci, "Bunu hep beraber yaratabiliriz. Avrupa'da çok güzel örnekleri varsa ülkemizde de bu örneklerin artmasını sağlayabiliriz. Bütün ekip arkadaşlarım, başkan yardımcılarım, müdürlerimle temizlik seferberliğinin ikinci etabında beraber olduk. İki hafta sonra yine dört büyük mahallemizde üçüncü etabı başlatacağız. Bütün Bodrum'u Bodrum'da yaşayan vatandaşları bu seferberliğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Temizlik seferberliğinin yarımadanın tüm mahallelerinde belirli periyodlarla sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor

        Benzer Haberler

        Bodrum FK, Çorum FK ile yapacağı rövanş maçında taraftar desteği istiyor
        Bodrum FK, Çorum FK ile yapacağı rövanş maçında taraftar desteği istiyor
        Bu kez de biber kıyma makinesi yaptı
        Bu kez de biber kıyma makinesi yaptı
        Bodrum FK ve Çorum FK 1-1'in rövanşında final için sahada
        Bodrum FK ve Çorum FK 1-1'in rövanşında final için sahada
        Marmaris'te 66 kaçak göçmen yakalandı
        Marmaris'te 66 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 126 kişi yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 126 kişi yakalandı