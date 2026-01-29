Muğla'da silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi Yat Limanı'nda bir restoranın önünde Ö.Y'nin (52) silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.
Asayiş ekiplerince olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.C. (25) ile Ö.A. (17) fiziki ve teknik takip sonucu Aydın'da gözaltına alınıp Marmaris'e getirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri Marmaris Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
