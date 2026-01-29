Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 22:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 22:09
        Muğla'da silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi Yat Limanı'nda bir restoranın önünde Ö.Y'nin (52) silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

        Asayiş ekiplerince olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.C. (25) ile Ö.A. (17) fiziki ve teknik takip sonucu Aydın'da gözaltına alınıp Marmaris'e getirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri Marmaris Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

