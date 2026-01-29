Habertürk
Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da trafik kazasında yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Giriş: 29.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 29.01.2026 - 17:53
        Muğla'da trafik kazasında yaralanan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
        Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Karaçalı Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Çillimoğlu'nun cenazesi, Dalaman Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şerefler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Çillimoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.

        Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsünün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

        - Olay

        Kentte, 26 Ocak'ta F.K'nin kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, Karaçalı Mahallesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Birkan Çillimoğlu'na çarpmış, ağır yalanan çocuk ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

