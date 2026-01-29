Habertürk
        Datça'da okul müdürleri turulu toplantısı yapıldı

        Datça'da okul müdürleri turulu toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, okul müdürleri kurulu toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.01.2026 - 16:25
        Datça'da okul müdürleri turulu toplantısı yapıldı
        Muğla'nın Datça ilçesinde, okul müdürleri kurulu toplantısı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal başkanlığında Kabaklarlı İlkokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürü Emre Birgül ile ilçedeki okul ve kurum müdürleri katıldı.

        Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yapılacak çalışmalar, "2026 Gençlik Yılı" kapsamında planlanan faaliyetler, okul ve kurumların tertip ve düzeni, norm kadro ve personel süreçleri ile diğer dijital platformların etkin kullanımı konuları görüşüldü.

