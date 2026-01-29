Habertürk
        Datça'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Datça'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:22 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:22
        Datça'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Muğla’nın Datça ilçeside bir kişi evinde ölü bulundu.

        İskele Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Durdu'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, evinde hareketsiz halde bulunan Durdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Durdu'nun cenazesi incelemenin ardından devlet hastanesi morguna götürüldü.

