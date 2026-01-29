Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Datça, geçen yıl en sıcak ayı Temmuz'da yaşadı

        –Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılında gerçekleşen meteorolojik rekor verilerinde Datça, yılın en sıcak gününü 41,6 dereceyle 24 Temmuz'da gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:08
        İlçede aynı gün deniz suyu sıcaklığı da 28,3 dereceye ulaşarak yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

        Yılın en soğuk günü ise 22 Şubat’ta 2,9 dereceyle ölçüldü.

        Deniz suyu sıcaklığının en düşük olduğu tarih 20 Nisan olurken, sıcaklık 16,5 derece olarak ölçüldü.

        En yağışlı gün 5 Ocak’ta 102 kilogram ile kaydedilirken, en yüksek rüzgar hızı ise 21 Şubat’ta saatte 98,3 kilometreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

