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        Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 01.06.2024 - 21:57
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        Fethiye açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

        Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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