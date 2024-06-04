Muğla'da Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram öncesi marketleri denetledi

Muğla'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığına, son değişim tarihi ile önceki fiyatına baktı.

Ekipler, sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

Ticaret İl Müdürü Gülşah Savtekin, AA muhabirine, denetimlerin hem rutin olarak hem de vatandaştan gelen şikayetler üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimlerde fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa ile raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirten Savtekin, "Denetimlerin önemli ayağını zincir marketler oluşturuyor. Haksız fiyat artışı varsa bunları tutunakla belirleyip Bakanlığımıza gönderiyoruz." dedi. Özellikle yaz sezonuyla Muğla ve 13 ilçesinde denetimlerin sıklaştırıldığını anlatan Savtekin, vatandaşların şikayetlerini yaparken, fiş, fatura veya fotoğraf çekerek göndermelerini istedi.