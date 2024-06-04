Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram öncesi marketleri denetledi

        Muğla'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Ticaret Bakanlığı ekipleri bayram öncesi marketleri denetledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da, Ticaret Bakanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

        Denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketlerini inceleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyatların fahiş düzeyde olup olmadığına, etiketle kasa fiyatları arasında fark bulunup bulunmadığına, son değişim tarihi ile önceki fiyatına baktı.

        Ekipler, sebze ve meyve reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisini Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol etti.

        Ticaret İl Müdürü Gülşah Savtekin, AA muhabirine, denetimlerin hem rutin olarak hem de vatandaştan gelen şikayetler üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

        Denetimlerde fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa ile raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem ürün için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandığını belirten Savtekin, "Denetimlerin önemli ayağını zincir marketler oluşturuyor. Haksız fiyat artışı varsa bunları tutunakla belirleyip Bakanlığımıza gönderiyoruz." dedi.

        Özellikle yaz sezonuyla Muğla ve 13 ilçesinde denetimlerin sıklaştırıldığını anlatan Savtekin, vatandaşların şikayetlerini yaparken, fiş, fatura veya fotoğraf çekerek göndermelerini istedi.

        Denetimlerin başladığı tarihlerden itibaren marketlerde etiket ve raf fiyatı arasındaki uyumsuzluklarla ilgili şikayetlerin giderek azaldığını vurgulayan Savtekin, kentte yılbaşından bu yana bin 33 firmada 6500 ürünün incelendiğini, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen 185 firmaya da 760 bin 200 lira idari para cezası uygulandığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        ChatGPT'de erişim sorunu
        ChatGPT'de erişim sorunu
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Çöp ev davasında 15 yıl hapis cezasına anneden tepki: AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında 15 yıl hapis cezasına anneden tepki: AİHM'e gideceğim
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Bodrum FK kadrosunu bozmayacak
        Bodrum FK kadrosunu bozmayacak
        Muğlaspor'dan teknik direktör açıklaması
        Muğlaspor'dan teknik direktör açıklaması
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı
        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı
        Avukat ve icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Avukat ve icra müdürünü öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis...
        Bodrum'da avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesine ilişkin davanın gö...
        Bodrum'da avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesine ilişkin davanın gö...
        Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı