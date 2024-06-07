Muğla'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nda el emeği ürünler sergisi düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü'nde el emeği ürünler sergisi açıldı, mini defile düzenlendi.

Müzik dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen el emeği ürünler sergisinin açılışı Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Öğrencilerin, enstitüde öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından üretilen elbiseleri tanıttığı mini defile ilgiyle izlendi.

Sergide yer alan işleme, nakış, yağlı boya tabloları, dokuma kilim gibi ürünler hakkında bilgi alan Sevim Akbıyık, serginin düzenlenmesinde emeği geçen eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür etti.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş de kültürel değerleri araştıran, yaşatan ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak adına arşivleyen bir kurum olarak bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar için bir bayram niteliğinde olduğunu ifade eden Keleş, "Yıl boyunca yaptığımız tüm etkinliklerimizi ve tasarımlarımızı bu haftada sergiliyoruz. Muğla kültürüne olan değerleri araştırıp yaşatan bir kurum olarak, yaptığımız tüm tasarım ve ürünleri Muğla halkının beğenisine sunduk." diye konuştu.