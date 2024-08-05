Bodrum'da turizm zabıta ekibi, turizm bölgelerinde denetim yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm zabıta ekibi, fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyata yönelik denetim yaptı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm zabıta ekibi, fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyata yönelik denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla haziranda göreve başlayan turizm zabıta ekibi, turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde devriyelerini sürdürüyor.
İşletmelerde fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat konularında denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.
Denetimlerin turizm sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.
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