Bodrum'da turizm zabıta ekibi, turizm bölgelerinde denetim yaptı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla haziranda göreve başlayan turizm zabıta ekibi, turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde devriyelerini sürdürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm zabıta ekibi, fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyata yönelik denetim yaptı.

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