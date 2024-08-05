Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da turizm zabıta ekibi, turizm bölgelerinde denetim yaptı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm zabıta ekibi, fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyata yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da turizm zabıta ekibi, turizm bölgelerinde denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm zabıta ekibi, fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyata yönelik denetim yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla haziranda göreve başlayan turizm zabıta ekibi, turist yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde devriyelerini sürdürüyor.

        İşletmelerde fiyat tarifesi, genel temizlik, hanutçuluk ve fahiş fiyat konularında denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uyguladı.

        Denetimlerin turizm sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı

        Benzer Haberler

        Bodrum FK'nın listesi kabarık
        Bodrum FK'nın listesi kabarık
        Yöresel çalgı sipsi ile düğün, şenlik ve festivallerde sahne alıyor
        Yöresel çalgı sipsi ile düğün, şenlik ve festivallerde sahne alıyor
        Muğlaspor'a kaleci takviyesi
        Muğlaspor'a kaleci takviyesi
        Bodrum FK, Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yı transfer etti
        Bodrum FK, Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa'yı transfer etti
        Bodrum FK'da orta sahaya takviye
        Bodrum FK'da orta sahaya takviye
        Bodrum'da 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi
        Bodrum'da 4 bin 756 sentetik hap ele geçirildi