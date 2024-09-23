Marmaris Devlet Hastanesi yeni binasında hasta kabulüne başladı

Yapımı tamamlanan Marmaris Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

Yaklaşık 34 bin metrekare kapalı alana sahip 200 yataklı, 6 ameliyathane, 25 yoğum bakım ünitesi ve poliklinikler bulunan hastane kapılarını hastalara açtı.

Sabah saatlerinden itibaren polikliniklere başvuran hastalar muayene edildi. Hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına görevliler yardımcı oldu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve beraberindeki protokol üyeleri, hastaneye gelerek vatandaşlarla görüştü, incelemelerde bulundu.

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni hastane binasının Tarım ve Orman Bakanlığından Sağlık Bakanlığına ilçe başkanı olduğu dönemde tahsisisin yapıldığını yeni hastanenin eski hastaneden çok daha fazla üniteye sahip olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris ziyaretinde yeni hastane binası yapımı için destek istediklerini hatırlatan Mete, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve önceki dönem Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Yeni hastanemiz birçok yeni ünite arttırılmış kapasitesiyle vatandaşlarımıza ve ilçemize gelen misafirlerimize sağlık hizmetini çok daha iyi şartlarda sunmaya başladı." dedi.