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        Marmaris Devlet Hastanesi yeni binasında hasta kabulüne başladı

        Yapımı tamamlanan Marmaris Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:37 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:25
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        Marmaris Devlet Hastanesi yeni binasında hasta kabulüne başladı
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        Yapımı tamamlanan Marmaris Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlandı.

        Yaklaşık 34 bin metrekare kapalı alana sahip 200 yataklı, 6 ameliyathane, 25 yoğum bakım ünitesi ve poliklinikler bulunan hastane kapılarını hastalara açtı.

        Sabah saatlerinden itibaren polikliniklere başvuran hastalar muayene edildi. Hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına görevliler yardımcı oldu.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ve beraberindeki protokol üyeleri, hastaneye gelerek vatandaşlarla görüştü, incelemelerde bulundu.

        Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni hastane binasının Tarım ve Orman Bakanlığından Sağlık Bakanlığına ilçe başkanı olduğu dönemde tahsisisin yapıldığını yeni hastanenin eski hastaneden çok daha fazla üniteye sahip olduğunu dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris ziyaretinde yeni hastane binası yapımı için destek istediklerini hatırlatan Mete, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve önceki dönem Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Yeni hastanemiz birçok yeni ünite arttırılmış kapasitesiyle vatandaşlarımıza ve ilçemize gelen misafirlerimize sağlık hizmetini çok daha iyi şartlarda sunmaya başladı." dedi.

        Kaymakam Kaya'da yeni hastane binasının çok daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunduğunu ve ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        - 34 bin metrekare kapalı alan, 200 yatak kapasitesi bulunuyor

        Yeni hastane binasında 14 Diş, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Yanık, Palyatif Bakım, Endoskopi ve Kolonoskopi, 2 Dijital Röntgen, 1 MR, 1 CT, 1 Mamografi, 1 Kemik Dansitometri, 8 USG cihazlarından oluşan Görüntüleme Merkezi ile Biyokimya, Patoloji ve Mikrobiyoloji Laboratuvarları 34 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

        200 yata kapasiteli yeni hastanede, 3 adet Travay-Doğum- Lohusa odaları (TDL Odası) ile anne adaylarını bilgilendirmek amacıyla Gebe Okulu da açılacak.

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