Çiçekten istediği verimi alamayan arıcıları çam balı sevindirdi

DURMUŞ GENÇ - İlkbaharda farklı bölgelerde çiçek balı sağımı yapan gezgin arıcılar, Muğla'daki ormanlık alanlarda çam balı hasadı yapmaya başladı.

İlkbaharda beklenen yağışların olmaması ve kurak geçmesi nedeniyle çiçek balı üretiminde istenilen verimi alamayan arıcılar, çam balındaki verimden memnun.

Kovanlarının başında kurdukları çadır ve barakalarda konaklayan gezgin arıcılar, elektrik, su ve birçok ev aletinin olmadığı barakalarında teknolojiden uzak doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin Muğla ve ilçelerinde yapıldığını anlattı.

Mevsimsel sıkıntılar yeterli yağışın olmaması, kuraklık ve floranın zayıf olması nedeniyle çiçek balı için yaylalara giden arıcıların istediklerini alamadan Muğla'ya geldiğini belirten Türk, "Arıcılık hava şartlarına çok bağlı. Anadolu'nun her tarafına umutla gittik ama bizim beklediğimiz balı verecek arıyı yetiştiremedik. Şu an Muğla'da bal verimimiz çok güzel. İki yıldır verimimiz çok iyi. İki ve üç kovandan bir teneke bal alımı şu an yapılıyor. Beklentimize yakın rekoltemiz olacak. Sağdığımız ballar kıvamıyla, kokusuyla güzel ballar oldu." diye konuştu.