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        Çiçekten istediği verimi alamayan arıcıları çam balı sevindirdi

        DURMUŞ GENÇ - İlkbaharda farklı bölgelerde çiçek balı sağımı yapan gezgin arıcılar, Muğla'daki ormanlık alanlarda çam balı hasadı yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 29.09.2024 - 11:43
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        Çiçekten istediği verimi alamayan arıcıları çam balı sevindirdi
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        DURMUŞ GENÇ - İlkbaharda farklı bölgelerde çiçek balı sağımı yapan gezgin arıcılar, Muğla'daki ormanlık alanlarda çam balı hasadı yapmaya başladı.

        İlkbaharda beklenen yağışların olmaması ve kurak geçmesi nedeniyle çiçek balı üretiminde istenilen verimi alamayan arıcılar, çam balındaki verimden memnun.

        Kovanlarının başında kurdukları çadır ve barakalarda konaklayan gezgin arıcılar, elektrik, su ve birçok ev aletinin olmadığı barakalarında teknolojiden uzak doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.

        Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Türkiye'deki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin Muğla ve ilçelerinde yapıldığını anlattı.

        Mevsimsel sıkıntılar yeterli yağışın olmaması, kuraklık ve floranın zayıf olması nedeniyle çiçek balı için yaylalara giden arıcıların istediklerini alamadan Muğla'ya geldiğini belirten Türk, "Arıcılık hava şartlarına çok bağlı. Anadolu'nun her tarafına umutla gittik ama bizim beklediğimiz balı verecek arıyı yetiştiremedik. Şu an Muğla'da bal verimimiz çok güzel. İki yıldır verimimiz çok iyi. İki ve üç kovandan bir teneke bal alımı şu an yapılıyor. Beklentimize yakın rekoltemiz olacak. Sağdığımız ballar kıvamıyla, kokusuyla güzel ballar oldu." diye konuştu.

        İlkbaharda yaylalara çiçek balı için giden arıcıların kuraklık nedeniyle istedikleri kadar bal alamadıklarını bildiren Türk, Muğla'da son haftalarda sabahları oluşan çiğ nedeniyle ise arıcıların yüzünün güldüğünü söyledi.

        - "15 bin ton civarında çam balı hasadı bekliyorum"

        Arıcıların sisli havayı çok sevdiğine işaret eden Türk, şöyle konuştu:

        "Sis, bizim için verim ve ürün demek. Böceğin salgı yapması için mutlaka böyle çiğ yapması gerekiyor. Şu an şartlar bal için çok uygun. Ekim ayı çam balında rekoltenin daha da yükseldiği bir dönem olacak. Yaşanan orman yangınlarının ardından rekoltemiz düşmüştü. Geçen yıl ve bu yıl hava şartları iyi gidiyor. Böcek yeniden canlandı. Geçen yıl ve bu yıl önceki yıllara oranla yüzde 60'lara varan bir yükseliş oldu. Bu yıl yine 15 bin ton civarında çam balı hasadı bekliyorum."

        Türk, Tarım ve Orman Bakanlığının Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğine Birinci Sınıf Tarımsal Örgüt ünvanı verildiğini hatırlatarak, bu kapsamda üyelerinin de kovan başı 20 lira destek alacaklarını dile getirdi.

        - "Bu yıl hava şartları ve verim çok iyi"

        Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi'nde bal sağımı yapan arıcı Turgut Uysal ise yaklaşık 40 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, bu yılki çam balında ilk sağımı yaptıklarını söyledi.

        Yangınlardan sonra bir süre bal hasadı yapamadıklarını anlatan Uysal, "Kıran mevkisinde bu yıl verimi yüksek, güzel bal alıyoruz. Ekim ayının ilk haftasından sonra daha yüksek verimde bal alacağımızı umuyorum. Bu yıl hava şartları ve verim çok iyi." diye konuştu.

        Uysal, çam balından önce çiçek balı ve arıların gelişimi için Konya ve Afyonkarahisar'da konakladığını, yaklaşık 21 bin kilometre yol katetmesine karşın hava şartları ve kuraklık nedeniyle istediği verimi alamadığını ifade etti.

        Türkiye'nin birçok iline bal gönderdiğini kaydeden Uysal, iyi balı tadanların bir daha vazgeçmediğini belirtti.

        Uysal, "En büyük sıkıntımız piyasadaki sahte ballar. Bunlar ucuz bal satarak hem tüketicinin sağlığıyla hem bizim emeğimizle oynuyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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