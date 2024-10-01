Fethiye Belediyesi ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzaladı

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye hizmet binasında yapılan törene, Belediye Başkanı Alim Karaca ile Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Akdülger katıldı.

Protokol kapsamında, Cumhuriyet Savcılıkları ya da mahkemeler arasında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılması kararı verilen hükümlüler, belediyeye ait birimlerde bilgi beceri ve yeteneklerine göre sınıflandırılarak çalıştırılacak.